Sabrina Sato e Nicolas Prattes já escolheram o destino para a lua de mel: Porto Seguro. Na última segunda-feira (13), eles foram vistos no aeroporto, acompanhados de Zoe, filha da apresentadora com Duda Nagle.

Os pombinhos, que se casaram na última sexta-feira (10) com uma cerimônia intimista, escolheram município baiano para comemorarem a união. As informações são do portal LéoDias.

O matrimônio foi marcado por uma celebração mais intimista e com a presença de amigos e familiares. Os dois escolheram Porto Feliz, no interior de São Paulo, como a cidade para realizar os votos.

Para a ocasião, a jurada do The Masked Singer apostou em um vestido branco de influências oitentistas. Já o ator de Mania de Você optou por utilizar um smoking branco e uma gravata borboleta da cor preta. Ambas as vestimentas tiveram o auxílio do stylist Pedro Sales.

