Reprodução: Instagram Luciana Gimenez e Ana Hickmann

A polêmica envolvendo Luciana Gimenez e Julia Gomes, atriz de Chiquititas, fez ressurgir um vídeo antigo da apresentadora dando em cima de Ana Hickmann. No momento resgastado pela web, a comandante do Superpop aparece flertando com a ex-modelo em diversos momentos.



No entanto, a própria intérprete desmentiu o rumor e explicou que as duas estavam apenas conversando como amigas. No domingo (12), viralizou um registro, no qual os internautas apontaram um possível beijo entre a veterana e a jovem de 22 anos.

Em um dos vídeos das apresentadoras, elas chegam a dar um selinho e Luciana enche Hickmann de elogios. "Não é à toa que você é a única mulher que eu beijo", diz Gimenez em uma ocasião. No X, antigo Twitter, os usuários repercutiram a química entre as duas.

"Nossa shippei, não aguento ver uma loira e uma morena", escreveu um perfil. "Meu deus ela [Luciana Gimenez] já vai direto com a mão no pescoço", avaliou um segundo. "Tô presa na pegada da Ana Hickmann e na Gimenez com a mão no pescoço dela querendo... E o selinho demorado. Um momento lindo entre amigas", elogiou uma terceira.

"Toda vez que elas se encontravam se divertiam muito e faziam muitas piadas por serem as apresentadoras com as pernas mais longas da televisão. Amava as duas", recordou um quarto.

Assista ao vídeo:

aproveitando que a luciana gimenez tá em alta pra lembrar de quando ela ficava dando em cima da ana hickmann kkkkkk pic.twitter.com/Yray1yaiLa — ᴠɪᴠɪ (@richkitty0) January 13, 2025