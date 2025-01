Reprodução Paulo Goulart Filho é filho de Nicete Bruno e Paulo Goulart

O filho dos atores Paulo Goulart e Nicette Bruno, Paulo Goulart Filho, reapareceu na mídia nesta semana ao anunciar que fez uma mudança de carreira. Conhecido pela trajetória artística como ator e coreógrafo, o artista agora atua no mercado imobiliário de luxo em Orlando, na Flórida.

Em entrevista exclusiva ao colunista Amaury Jr., Paulo afirma que está morando nos Estados Unidos: "Minha essência é artística, e nunca vou deixar de atuar. Essa nova fase é um complemento, uma forma de ampliar meus horizontes e trazer novas experiências para minha vida profissional e pessoal".

A cidade norte-americana é um dos destinos mais procurados por investidores internacionais. Um dos principais motivos é o turismo, por conta da presença de parques temáticos e qualidade de vida. O foco de Paulo na cidade é o atendimento ao público brasileiro, em que ele apresenta as melhores oportunidades no mercado imobiliário local.

Além do trabalho como corretor, Paulo planeja usar as redes sociais para compartilhar dicas sobre investimentos, tendências do mercado imobiliário e insights sobre a vida em Orlando.

O ator, no entanto, reforça que não pretende se afastar dos palcos e das telas. Ele continuará participando de projetos como ator e diretor, conciliando as duas áreas. "Eu gosto de desafios, e essa é mais uma oportunidade de crescer e compartilhar histórias. Continuo sendo ator, mas agora tenho novas experiências para contar — algumas delas vividas aqui, em Orlando", concluiu.