Reprodução: Instagram Patrícia Poeta

Patrícia Poeta utilizou as redes sociais nesta segunda-feira (13) para abrir o álbum de fotos de sua viagem à Fernando de Noronha. A apresentadora do Encontro aproveitou as férias para fazer uma reflexão.



"Noronha é como minha casa. Na verdade, uma extensão dela. Mesmo vindo há mais de 20 anos, não me acostumo com toda essa beleza, esse mar, esse povo simpático que nos recebe como ninguém. Tem como não se encantar e querer voltar? Noronha traz a leveza que a vida pede", escreveu a artista na legenda da publicação.

Em um dos registros, a jornalista de 48 anos aparece imitando uma pose de sereia. Já em outro clique, Poeta curte a estadia no arquipélago e aprecia as paisagens do local. Nos comentários, celebridades e internautas a enalteceram.

"Sempre linda", escreveu o ator Ary Fontoura. "Sereia existe!", aclamou uma seguidora. "Maravilhosa, belíssima", acrescentou um segundo. "Deusa, lindo dia pra você", elogiou um terceiro. "Linda! Adoro sua risada!", expressou um quarto.

Patrícia Poeta Reprodução: Instagram Patrícia Poeta Reprodução: Instagram Patrícia Poeta Reprodução: Instagram Patrícia Poeta Reprodução: Instagram Patrícia Poeta Reprodução: Instagram Patrícia Poeta Reprodução: Instagram Patrícia Poeta Reprodução: Instagram Patrícia Poeta Reprodução: Instagram Patrícia Poeta Reprodução: Instagram Patrícia Poeta Reprodução: Instagram