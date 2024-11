Reprodução Patrícia Poeta fala dos desafios para desfilar no carnaval: 'É a coisa mais difícil'

Patrícia Poeta revelou as dificuldades que tem enfrentado para realizar o sonho de desfilar no Carnaval. Em um vídeo publicado neste sábado (30), a apresentadora do "Encontro", de 48 anos, refletiu sobre a própria timidez e detalhou o preparo para atravessar a avenida como musa da Grande Rio no Carnaval de 2025.

"Estou olhando para essa sandália que ficou aqui em cima da cadeira, sandália de samba de uma das aulas que tive essa semana, e pensando que a gente precisa se entender. Não quero tropeçar, não quero cair desse salto aqui, tenho que bater quadril e tenho que vencer a minha timidez, que acho que é a coisa mais difícil", relatou Patrícia.

A jornalista contou que a timidez foi um desafio que precisou superar ao longo da carreira, e agora encara a mesma barreira para enfrentar a sapucaí. "Volto no tempo e penso que minha vida inteira fui tímida, mas venci a timidez para fazer algo que era mais importante. No Carnaval, vai ser a mesma coisa, vou vencer a timidez e tentar bater o quadril para poder viver uma experiência que sempre quis viver", acrescentou.

Patrícia comemorou a oportunidade e declarou que está prestes de realizar um sonho. "Vou viver o que muitos amigos já me falaram que é uma experiência única. Por enquanto, estou conversando com ela, com a minha timidez, mas pode ter certeza que na hora vou estar feliz e alegre sabendo que vou estar realizando mais um sonho de vida, que é curtir o Carnaval da forma como ele deve ser curtido, com alegria, com folia, com diversão. Carnaval é sobre isso, tem dedicação por trás, mas não significa que você não está curtindo no dia que está acontecendo", explicou.

Por fim, a apresentadora da Globo aconselhou os seguidores. "Se você tem um sonho, não deixa timidez nenhuma vencer, não deixa que inveja nenhuma vença, vai atrás dos seus sonhos".