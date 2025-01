Flipar Justiça determina que dona do Instagram indenize Patrícia Abravanel por bloqueio de conta





O SBT, Patrícia Abravanel e participantes do programa enfrentam uma ação judicial por conta da reexibição de gravações antigas sem autorização prévia, do icônico quadro “Em Nome do Amor”, sucesso do antigo “Programa Silvio Santos”.





A ação judicial foi movida por Érica Cristina Fontes Valentim, de 34 anos, que participou do quadro na adolescência. Ela alega que o SBT republicou um vídeo gravado quando tinha apenas 14 anos, causando-lhe transtornos pessoais.

Na ação, Érica solicita a remoção do material e uma indenização por danos morais, argumentando que a republicação do vídeo trouxe à tona consequências indesejadas de um momento de sua vida sobre o qual ela não tinha controle.

A defesa de Érica alega que o conteúdo foi divulgado sem sua permissão, ressaltando a relevância do debate na era digital sobre o uso de imagens pessoais sem consentimento prévio.

Com o vídeo sendo compartilhado em plataformas digitais, essas redes também são parte do processo. O caso destaca a complexidade da distribuição digital, onde conteúdos podem viralizar rapidamente, evidenciando a necessidade de uma gestão mais cuidadosa de materiais antigos.

Isso levanta a questão da privacidade e do uso de imagens, sugerindo a revisão das normas para proteger melhor a imagem das pessoas em arquivos públicos e plataformas de entretenimento.

Perspectivas e Impactos do Caso

A decisão judicial ainda está pendente, mas a expectativa é de que o desfecho impacte significativamente em futuros precedentes legais. Embora o SBT planeje renovar o quadro, a resolução da ação pode mudar a forma como gravações antigas são tratadas.