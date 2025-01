Reprodução/Instagram Alexandre Correa e Ana Hickmann

Alexandre Correa, de 53 anos, usou as redes sociais no último sábado (11) para fazer um pronunciamento. O depoimento vem logo após a Justiça condenar Ana Hickmann a pagar uma pensão de R$ 15 mil para ele. O ex-casal se separou depois de um caso de agressão de Alexandre contra Ana.







"De fato, as últimas notícias são como água e sombra para um homem que está no deserto. Muito me acalma diante de tantos dias de sofrimento. Mas sendo muito honesto, se eu tivesse um pedido para Deus, eu jamais queria que nada disso tivesse acontecido na minha vida e que tivesse acontecido uma separação normal", disse, por meio de um vídeo.





"Pediria que nada disso tivesse ocorrido na minha vida, tamanha exposição e sofrimento, não é verdade?", acrescentou. Já na legenda da postagem, Alexandre definiu o atual momento de vida como um "pesadelo" e reiterou que "tudo poderia ter sido muito mais simples e prático".



"Mas infelizmente não foi a escolha da outra parte [deixar tudo simples e prático]. Agradeço a Deus pelos últimos acontecimentos divulgados pela imprensa e espero poder acordar deste pesadelo o mais rápido possível", finalizou ele, que é pai de Alezinho, de 7 anos, fruto da antiga relação com Ana Hickmann.

Assista: