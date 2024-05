Reprodução Justiça concede divórcio a Ana Hickmann e rejeita pedido de Alexandre

O Tribunal de Justiça de São Paulo aceitou a solicitação de divórcio de Ana Hickmann e Alexandre Correa, sendo decidido pela vara da Família. O ex-casal se separou no final de 2023, em meio à denúncia de agressão contra o empresário. Além da decisão, Correa não receberá pensão visto que o pedido foi negado.



Inicialmente, o divórcio havia sido rejeitado pela vara da Violência Doméstica, uma vez que Ana Hickmann tinha acionado a Lei Maria da Penha. Diante da dissolução do matrimônio, ainda será decidido a situação da partilha de bens. As informações foram divulgadas pelo Extra.

Em fevereiro, Alexandre Correia entrou com um pedido na Justiça para ter direito a uma pensão de R$ 42,3 mil, valor que seria pago mensalmente por Ana Hickmann. Na época, a defesa do empresário alegou que ele estaria sem dinheiro para a manutenção básica de sobrevivência. Além disso, pediu a reativação do plano de saúde. O manifesto foi publicado na Folha de S.P.

Em meio à batalha judicial, a defesa de Ana Hickmann declarou que a solicitação de Correia é um "escárnio e ato grotesco de assédio processual".

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp