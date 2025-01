Reprodução: Instagram Artista plástico enalteceu Fernanda Torres, que concorria na mesma categoria que a atriz britânica

Sandro Kopp , artista plástico e marido da atriz Tilda Swinton, entrou na brincadeira e repostou o momento viral em que a britânica comemorou a vitória de Fernanda Torres durante o Globo de Ouro 2025 . Na última segunda-feira (06), o alemão elogiou o momento e aclamou a brasileira.



"Aparentemente, isso tem se tornado um meme no Brasil. Um momento tão incrível", escreveu ele a respeito da reação da atriz internacional, que deixou os brasileiros emocionados com o respeito da veterana pela filha de Fernanda Montenegro.

O homem de 46 anos também enalteceu Ainda Estou Aqui: "Muito merecido. Aliás, esse filme é uma obra-prima e a Fernanda é sublime", afirmou. Kopp e Swinton estão juntos desde 2004. Em seu perfil oficial no Instagram, ele publica diversas obras de arte, incluindo retratos que fez da esposa.

Tilda tem 64 anos e uma carreira vasta no cinema. Entre seus papéis de destaque, o trabalho com Pedro Almodóvar em O Quarto Ao Lado, As Crônicas de Nárnia e o filme que a garantiu um Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante, Conduta de Risco, configuram no currículo da atriz.