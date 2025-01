Reprodução/Instagram Jade Picon

Jade Picon causou alvoroço nas redes sociais ao compartilhar uma sequência de fotos de biquíni enquanto curtia suas férias em Fernando de Noronha, na última segunda-feira (6). A ex-BBB, que está sempre arrasando no estilo, posou com um look verde, exibindo suas curvas e provando mais uma vez por que é considerada uma das influenciadoras mais poderosas do momento.

Na legenda, Jade escreveu: "no noise, just vibes", traduzido para o português como "sem barulho, apenas vibrações", transmitindo uma sensação de tranquilidade e bem-estar. Ao lado de seu irmão Léo Picon, ela também fez questão de compartilhar um clique da dupla, recebendo muitos elogios dos fãs.





Os comentários não demoraram a aparecer, e seguidores ficaram encantados com sua beleza. "Rainha", escreveu uma fã, enquanto outra expressou sua admiração pela relação entre os dois: "Amo essa dupla". Uma terceira seguidora, impressionada com a boa forma de Jade, deixou o elogio: "Essa barriga é o meu sonho".