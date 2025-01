Instagram/@arymirelle Ary Mirelle posa de biquíni e vibra



Ary Mirelle encantou seus seguidores nesta terça-feira (7) ao compartilhar fotos de biquíni em suas redes sociais, celebrando um momento especial de autoconfiança : "Perdendo a vergonha de usar biquíni 🤣".





A publicação rendeu muitos elogios calorosos dos fãs:

"Por isso você é linda, porque tem uma coisa rara de se encontrar hoje em dia, uma beleza natural", comentou um seguidor. " Ela não precisa de procedimentos, porque é naturalmente muito bela", destacou outro. "Por que ficou escondida, mulher? Teu corpo está perfeito!" , exclamou um fã.





Ary , que é mãe de Jorge , de apenas 1 ano, vive uma fase feliz e realizada ao lado do marido, João Gomes. O casal oficializou a união em outubro de 2024 , em uma cerimônia inesquecível no Castelo de Brennand, em Recife, Pernambuco . O evento contou com a presença de cerca de 350 convidados, entre familiares e amigos íntimos.