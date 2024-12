Reprodução Zezé faz curso para aprender a cuidar de bebê e web detona: "Nunca foi pai?"

O cantor Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda estão se preparando para a chegada da primeira filha do casal, que deve se chamar Clara. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, o casal aparece em um curso de cuidados com recém-nascidos, aprendendo técnicas básicas e utilizando uma boneca para simular as situações. O episódio, entretanto, gerou críticas ao sertanejo.

Durante a aula, Graciele foi a primeira a praticar a simulação de colocar o bebê para arrotar, enquanto Zezé, em tom de brincadeira, insinuou mais agressividade com a boneca na vez dele. Apesar do clima de humor na gravação, a cena desagradou alguns internautas.

Nos comentários, alguns usuários questionaram a necessidade do curso, considerando que Zezé já tem outros filhos. "Nunca foi pai, né?", comentou uma seguidora. Outros também ironizaram: "Pai de um monte de filhos, avô de um bocado e ainda não aprendeu segurar um bebê? Me poupe".

Zezé Di Camargo já é pai de Wanessa, Camilla e Igor Camargo, frutos do casamento anterior com Zilu Godoi. Além disso, o cantor já tem dois netos: José Marcus e João Francisco, filhos de Wanessa Camargo com o empresário Marcus Buaiz.