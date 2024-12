Instagram/@eliezer Eliezer conta que aceitou Jesus e começou a frequentar igreja após desafios com o filho













Eliezer revelou em suas redes sociais que aceitou Jesus e começou a frequentar a igreja após enfrentar desafios com a saúde de seu filho, Ravi . O bebê, nascido em 11 de novembro , foi diagnosticado com enterocolite , uma grave inflamação intestinal, e estava internado desde 25 de novembro no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

Em um vídeo, o ex-BBB compartilhou detalhes de sua jornada espiritual, destacando uma experiência sobrenatural com Deus . Segundo Eliezer, ele e sua esposa, Viih Tube , se aproximaram da fé durante esse período difícil.





No dia 2 de dezembro, ao receber a notícia de que o quadro de Ravi havia piorado, ele buscou consolo na oração:

“A Vi me ligou e deu a notícia e eu vim aqui para o quarto, me ajoelhei e fui orar. Eu não vou falar que foi a primeira vez porque eu acho que quando eu era pequeno minha mãe sempre me ensinou a orar ajoelhado”.

Viih Tube também relatou momentos de oração e reflexão, enfatizando que a fé foi essencial para enfrentarem a situação. “Na minha oração, eu pedi para que Deus me mostrasse e que fosse muito claro comigo o que Ele queria da gente, o que Ele queria de mim. Eu iria atender e fazer qualquer coisa”, declarou Eliezer.





Ele explicou que a confiança vinha da opinião médica unânime: apesar de dois episódios de hemorragia, os exames de Ravi estavam normais, surpreendendo os especialistas. “A única certeza que eu tinha e que nos manteve calmos para lidar com toda a situação era que Deus estava no comando de tudo”

Resposta de oração

Após orar, Eliezer decidiu assistir ao filme cristão A Cabana e compartilhou que uma cena específica o tocou profundamente:

“Tem uma passagem do filme que Deus fala assim: ‘Você não entendeu, Eu não posso evitar que a tormenta chegue, mas quando ela chega, Eu posso fazer coisas impossíveis’. Isso foi muito forte para mim”, disse.

Antes disso, ao ir até a cozinha pegar algo na geladeira smart, ele notou algo inusitado: “Quando eu fechei a geladeira, a imagem da tela estava preta com um coração humano e estava tocando uma música”, contou.

Mais tarde, enquanto era levado pelo motorista para o hospital, onde faria a troca de turno com Viih Tube, Eliezer percebeu que a mesma música estava tocando no carro.

“Deus me conhece, Ele conhece a todos nós. Ele sabe que eu sou muito musical e que eu tenho trilha sonora para tudo quanto é momento. E Ele sabe que a forma mais clara dele falar comigo e passar uma mensagem era com a música”, afirmou emocionado.

Ele prosseguiu: “Eu escutei aquela música e aquilo me emocionou e me invadiu de alguma forma que era clara a resposta do que Ele queria comigo. A letra dizia: 'Me convida para entrar na sua casa, eu trago flores, flores que trazem vida para essa casa. Toma teu trono e vem reinar. Mudo todas as coisas de lugares, eu tiro a sujeira'. Para mim, era Deus se comunicando comigo e respondendo às minhas orações de uma forma muito imediata”.

Já no hospital, Ravi passou por um novo exame que confirmou a presença de duas pneumatoses — gases na parede do intestino com risco de rompimento, algo potencialmente fatal. Eliezer explicou : “O Ravi estava com vários gases na parede do intestino que tinha risco de romper e, se romper, poderia levar a óbito, era uma coisa muito séria”.

Ele também refletiu sobre o ocorrido: “ Tenho certeza de que essas pneumatoses Deus colocou ali para dar mais uma vez um recado para a gente: que Ele está no comando, que não é para a gente seguir dessa forma, porque se não tivesse pneumatose, a gente iria seguir de uma outra forma. É Deus falando: ‘Deixa comigo, vocês não entenderam ainda que o Ravi está comigo. É no meu tempo, não vai ser no tempo de vocês, vai ser no meu tempo, confia em mim’”.

Quando Ravi foi internado, ele tinha uma única pneumatose que levou três dias para desaparecer. Durante o tratamento, exames mostraram que o bebê estava livre do problema por dias, até que surgiram duas novas pneumatoses de forma inesperada.

Naquela mesma noite, após repetir os exames, Eliezer testemunhou algo surpreendente: “As duas tinham praticamente sumido. Qual é a probabilidade de duas pneumatoses desaparecerem em algumas horas, sendo que quando ele foi internado uma pneumatose levou três dias para sair?”.

No vídeo, Eliezer compartilhou que, no dia 8 de dezembro, foi à igreja e declarou: "Aceitei Jesus". Durante o culto, o pastor falou sobre a importância de influenciar as pessoas de forma positiva, e essa mensagem o motivou a seguir esse caminho.

"Na semana que aceitei Jesus, ele voltou a mamar, melhorou, veio para casa”, disse ele.