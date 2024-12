Reprodução: Sony/Satellite Awards Fernanda Torres

As indicações ao Golden Satellite Awards 2025 , premiação norte-americana que visa destacar filmes e séries de televisão, foram revelados na última segunda-feira (16). Fernanda Torres e o longa Ainda Estou Aqui , de Walter Salles, foram reconhecidos pela International Press Academy. Além das aparições no Globo de Ouro e no Critics Choice Awards, a performance da atriz e a produção têm caído no gosto da crítica internacional.

Na categoria de atuação por uma obra dramática, a filha de Fernanda Montenegro compete com Angelina Jolie ( Maria ), Lily-Rose Depp (Nosferatu), Nicole Kidman ( Babygirl ), Saoirse Ronan ( The Outrun ) e Tilda Swinton ( O Quarto ao Lado ).

Em Melhor Filme Internacional, Ainda Estou Aqui concorre ao lado de A Garota da Agulha (Dinamarca), Queens , The Seed of the Sacred Fig (Alemanha), The Wait e Waves. A 29ª edição acontecerá no dia 26 de janeiro e funciona como um dos termômetros para eventos maiores, como o Oscar.



Em seu Instagram, Fernanda Torres comemorou a indicação com uma postagem:



Reconhecimento internacional

Um dos filmes estrangeiros do ano, Ainda Estou Aqui tem aparecido no circuito internacional da temporada de premiações. Nesta terça-feira (17), a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgará a shortlist da edição de 2025 com 15 candidatos selecionados para formar a categoria oficial, que é marcada por 5 nomes.