Instagram/@joegingesmith91 TikToker mirim Joules Smith, de 6 anos, morre após batalha contra tumor cerebral raro



A jovem TikToker Joules Smith , de apenas 6 anos, faleceu após enfrentar uma batalha contra um glioma pontino intrínseco difuso (DIPG) , um raro e agressivo tumor cerebral infantil.

A notícia foi confirmada pelo pai, Joe Smith, que compartilhou um emocionante vídeo nas redes sociais no último domingo (15), informando que a pequena não resistiu e faleceu no dia 9 de dezembro.

No vídeo, Joe prestou uma homenagem à filha, descrevendo-a como sua “pequena rainha da dança” . Ele revelou que Joules partiu em seus braços durante as primeiras horas do dia 9. “Amamos você, nossa pequena rainha da dança”, escreveu o pai, emocionado.





A luta de Joules contra o DIPG havia sido divulgada por Joe em maio deste ano. De acordo com o Serviço Nacional de Saúde dos Estados Unidos , esse tipo de tumor afeta crianças entre 4 e 7 anos e é encontrado no tronco cerebral, sendo extremamente difícil de tratar.

Pai e filha conquistaram o coração de milhares de pessoas com vídeos encantadores de dança, acumulando mais de 289 mil seguidores e 3,7 milhões de curtidas no TikTok . No entanto, nas últimas semanas, Joe e sua esposa optaram por se afastar das redes sociais para dedicar cada momento à filha.

“Passamos cada segundo ao lado de nossa linda princesa Joules”, explicou Joe no vídeo, agradecendo o apoio dos seguidores e relatando que ele e sua esposa estiveram com a menina até seus últimos momentos de vida.