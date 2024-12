Morro de São Paulo combina paisagens paradisíacas, vida noturna vibrante e um toque de história (Imagem: lazyllama | Shutterstock) 5 praias paradisíacas para visitar em Morro de São Paulo

Morro de São Paulo, um dos lugares mais badalados do Nordeste brasileiro, oferece uma experiência única que combina paisagens paradisíacas, vida noturna vibrante e um toque de história. Localizada na Ilha de Tinharé, no município de Cairu, no litoral da Bahia, a vila está a cerca de 245 km ao sul de Salvador. Para chegar lá, é preciso embarcar em uma aventura marítima, seja por catamarã ou lancha rápida, partindo da capital baiana ou do Valença. A primeira surpresa ao chegar? A ausência de carros! O transporte se dá por trilhas ecológicas, barcos e charretes.

Em Morro de São Paulo, a aventura e o relaxamento se encontram em cenários paradisíacos. Ali é possível curtir as praias exuberantes, cada uma com sua personalidade, aventurar-se em trilhas ecológicas, explorar a rica história local em construções como a Fortaleza de Tapirandu e a Igreja Nossa Senhora da Luz, e aproveitar a noite vibrante com luaus e festas que se estendem até o amanhecer. Outra dica imperdível é fazer uma caminhada até a Praia da Gamboa, passando pela encosta de argila com propriedades esfoliantes.

1. Primeira Praia

Ideal para surfistas e aventureiros, com ondas que permitem a prática de esportes aquáticos e uma emocionante tirolesa que desce do Morro do Farol.

2. Segunda Praia

Repleta de bares e restaurantes , com música ao vivo que anima a noite, é perfeita para quem busca agito e badalação.

3. Terceira Praia

Um refúgio de tranquilidade com águas calmas e cristalinas, ideal para relaxar e apreciar a beleza natural.

4. Quarta Praia

A maior de Morro de São Paulo, com águas calmas e rasas, ótima para famílias com crianças.

5. Quinta Praia (Praia do Encanto)

Um paraíso escondido de beleza natural intocada e mar cristalino, ideal para quem busca paz e isolamento.

Por Cláudia Costa, Eliria Buso e Patrícia Chemin – revista Qual Viagem