Reprodução Gil do Vigor pede expulsão de alunos da PUC-SP que praticaram racismo: 'Elitismo sujo'

O ex-BBB Gil do Vigor se revoltou no domingo (17) após viralizar o caso dos estudantes da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) que praticaram racismo e preconceito social contra alunos da Universidade de São Paulo (USP) durante os jogos universitários do curso de Direito. Nas redes sociais, o economista pediu a expulsão dos estudantes responsáveis pelo ataque.

Através do Instagram, onde tem 14 milhões de seguidores, Gil mencionou sua própria trajetória acadêmica para repudiar o preconceito contra estudantes que ingressam na faculdade pelo sistema de cotas.

"O Fantástico acabou de expor o caso dos alunos da PUC São Paulo que foram racistas e elitistas com os alunos da USP, falando 'seus cotistas', 'seus pobres'... Qual é o problema? Eu fui pobre a minha vida inteira, utilizei todos os programas sociais e hoje estou fazendo meu doutorado, estou na Universidade de Chicago, meu PhD na Universidade da Califórnia, em Davis. Estive em Washington D.C. semana passada, em uma conferência internacional no FMI. Agora, me digam, qual é o problema?", questionou.

"Pobre utilizar o ensino público não é demérito para ninguém, você não é melhor nem pior do que ninguém, eu tenho honra. Agora, o que não dá para nós aceitarmos é que pessoas repliquem dentro de uma universidade o crime do preconceito. Isso tem que acabar agora, esse elitismo sujo, em que se acham os donos do mundo. Vocês não são ninguém, não existe ninguém melhor do que ninguém neste mundo, minha gente, e não dá para nós permitirmos e acharmos que é normal. Esses alunos têm que ser expulsos da universidade. Não dá para eles continuarem, minha gente. Eles precisam aprender através de uma punição severa", exigiu.

Veja o vídeo: