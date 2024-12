Reprodução/Instagram Mãe da ex-BBB Isabelle Nogueira mostra tensão em shopping





Jaqueline Nogueira, mãe da ex-BBB Isabelle Nogueira, contou ter passado por momentos de desespero ao presenciar um tiroteio no Manauara Shopping, em Manaus, na manhã deste sábado (14). O incidente ocorreu durante uma tentativa de assalto, em que criminosos tentaram roubar joias de uma loja de luxo dentro do centro de compras.

Nos Stories do Instagram, Jaqueline compartilhou vídeos ao lado de sua filha caçula. Nas imagens, elas e outras pessoas aparecem abrigadas dentro de uma loja com as portas fechadas, buscando proteção contra os disparos.

"Gente, estamos dentro do Manauara e está tendo tiroteio. As lojas estão todas fechadas. Meu Deus! Olha só, vocês estão ouvindo? É tiro. Gente, está tendo tiro", disse ela apreensiva no vídeo.

Assista

Jaque Nogueira, mãe da Isabelle Nogueira, estava no Manauara Shopping no momento que começou o tiroteio 🚨🚨🚨 pic.twitter.com/12KNjxMFB0 — Manaus Pop (@manaus_pop) December 14, 2024





"A gente está sentado aqui. Tem uns clientes aqui nessa loja também", completou. "Estão levando a gente para uma sala. A Sofia está nervosa, está todo mundo nervoso. Está tendo muito tiro, gente. Que horrível", lamentou.

Segundo o g1, os assaltantes fizeram uma funcionária do shopping de escudo humano, mas ela foi liberada após alguns minutos. Um dos suspeitos foi detido, e não há registro de feridos.

A polícia não divulgou detalhes sobre a dinâmica do crime nem o que provocou os disparos. O centro comercial permanece fechado, sem previsão de reabertura. As autoridades informaram que pelo menos três pessoas participaram da ação criminosa.