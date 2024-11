Reprodução Isabelle Nogueira fala de gravidez e rebate comentários maldosos: 'Imensa'

A ex-BBB Isabelle Nogueira, de 31 anos, usou as redes sociais nesta quinta-feira (28) para desmentir rumores de gravidez e responder críticas ao físico. A influenciadora digital afirmou que não está grávida de Matteus Amaral e aproveitou para refletir sobre a relação com o corpo.

Nos stories, Isabelle negou as especulações sobre uma possível gestação. "Gente, de verdade, eu nunca recebi tanta mensagem de tantas pessoas perguntando se eu estou grávida. Mas vamos lá: eu não estou grávida! Para mim, a gestação é algo tão lindo que, pela minha história de vida, merece ser planejada!", esclareceu.

A ex-BBB também respondeu críticas ofensivas que destacam o aumento do peso. Internautas fizeram comentários como “Você está imensa, se continuar assim vai passar vergonha no carnaval” e “Você não acha que está muito gorda? No BBB você tinha um corpo tão lindo, está tão relaxada”.

Em resposta, Isabelle relatou os desafios que enfrentou já enfrentou com a balança e explicou que não se ofende com as opiniões negativas. "Qualquer pessoa que pense isso sobre mim, eu não levo a mal, porque eu nunca pensei que iriam achar que eu estivesse gorda, porque eu sempre fui muito magra. Eu sempre tive muita dificuldade para engordar [...] Hoje em dia, ouvir que eu estou acima do peso ideal é inacreditável, eu nunca pensei que eu fosse chegar em 64 kg", disse a influenciadora.