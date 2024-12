Reprodução/Instagram Gracyanne Barbosa, Virginia Fonseca e Gaby Amarantos

Nos últimos tempos, as celebridades têm chamado atenção não apenas pelas carreiras, mas também pelas dietas radicais que adotam para manter a forma. Algumas dessas dietas são tão inusitadas que se tornaram tendência nas redes sociais, gerando tanto seguidores quanto críticas.

Confira as dietas bizarras das famosas e descubra o que elas estão fazendo para atingir seus objetivos de emagrecimento ou definição muscular, para além das cirurgias plásticas.

Gracyanne Barbosa é uma das influenciadoras mais conhecidas pela dieta extrema de ovos. A musa fitness revelou nas redes sociais que consome até 70 ovos por dia para manter seu corpo sarado e saudável. Ela combina ovos com outros alimentos, como batata-doce, para garantir energia e manter a massa muscular. Gracyanne acredita que essa alimentação é fundamental para sustentar seu regime rigoroso de treino e manter seu físico.

Gracyanne Barbosa





Após o nascimento do terceiro filho, Virgínia Fonseca optou por uma dieta altamente restritiva, focando no consumo diário de 20 ovos, principalmente as claras. A influenciadora, que busca recuperar a forma pós-gestação, compartilhou sua rotina alimentar nas redes sociais, causando grande repercussão. Embora os ovos sejam uma excelente fonte de proteína, muitos especialistas alertam para os riscos dessa dieta restritiva, que pode comprometer a ingestão de outros nutrientes essenciais.

Virginia Fonseca





Segundo a nutricionista Mirella Boscatto , a dieta do ovo tem como foco aumentar a ingestão de proteínas e carboidratos de baixo índice glicêmico, com a eliminação de alimentos industrializados. A base dessa dieta inclui alimentos como ovos, peixe, frango, batata-doce, aipim, legumes e verduras. O ovo, em particular, é um dos alimentos mais completos e acessíveis, rico em proteínas de alta qualidade, aminoácidos essenciais, e minerais como a vitamina D, que favorece a saúde óssea, e a colina, que é importante para a função cerebral e o desenvolvimento fetal.

No entanto, é importante observar que, embora os ovos sejam nutritivos e auxiliem na construção muscular e controle de peso, o consumo excessivo, especialmente de ovos crus ou mal cozidos, pode acarretar riscos de contaminação por Salmonella. Boscatto recomenda cozinhar bem os ovos e armazená-los de maneira adequada para evitar intoxicações alimentares.

A cantora Gaby Amarantos perdeu 25 kg ao adotar uma dieta biogênica, baseada em alimentos frescos e naturais. A dieta exclui alimentos processados e prioriza frutas, vegetais, oleaginosas e tubérculos. Gaby acredita que essa dieta a conecta com a natureza e a ajuda a manter uma alimentação mais equilibrada e saudável. A artista combina essa dieta com exercícios físicos e acompanhamento médico para garantir uma mudança sustentável e duradoura.

Gaby Amarantos





A nutricionista Mirella Boscatto destaca que, ao adotar uma dieta biogênica, é importante evitar alimentos inflamatórios, como produtos industrializados, açúcares refinados e farinhas brancas, que podem prejudicar o equilíbrio do organismo. Além disso, a dieta biogênica pode ser personalizada para as necessidades individuais, considerando condições de saúde e preferências pessoais.





O que dizem os especialistas?

Embora essas dietas sejam populares entre celebridades, os nutricionistas alertam para os riscos de dietas extremamente restritivas. O consumo excessivo de ovos, por exemplo, pode levar a desequilíbrios nutricionais, aumentando o risco de problemas digestivos e colesterol elevado. Moizes Batista , especialista em nutrologia, destaca que, embora os ovos sejam uma excelente fonte de proteínas, seu consumo em excesso pode ser prejudicial à saúde a longo prazo.

Quais dietas são indicadas?

As dietas mencionadas são mais indicadas para adultos que já mantêm um estilo de vida saudável e precisam aumentar a ingestão de proteínas ou suplementação diária. Crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas devem evitar essas dietas sem uma orientação específica de um profissional nutricionista. O acompanhamento adequado é fundamental para garantir que as necessidades nutricionais sejam atendidas sem causar desequilíbrios no organismo.

Dietas extremas ou soluções passageiras?

Embora dietas como a do ovo ou a dieta biogênica possam oferecer benefícios para a saúde, como controle de peso e melhoria na composição corporal, os especialistas ressaltam que esses métodos devem ser seguidos com cautela. As dietas muito restritivas ou baseadas exclusivamente em certos alimentos podem levar a deficiências nutricionais, além de impactar o metabolismo de maneira diferente em cada pessoa. Consultar um nutricionista é sempre recomendado para garantir que todas as necessidades nutricionais sejam atendidas e para evitar potenciais efeitos colaterais a longo prazo.

Como identificar informações confiáveis sobre dietas na internet?

Mirella Boscatto também alerta sobre a importância de verificar a fonte das informações nutricionais. A nutricionista sugere que se prefira sites de instituições respeitáveis, como universidades ou organizações de saúde pública, e que se evite fontes não confiáveis, como blogs pessoais sem credibilidade. Além disso, recomenda-se a consulta com um profissional de saúde, como um nutricionista, antes de iniciar qualquer dieta para garantir que ela seja adequada às necessidades individuais.