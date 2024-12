Reprodução: Instagram Ariana Grande, Miley Cyrus e Selena Gomez

Os ganhadores da 82ª edição do Globo de Ouro serão revelados apenas no dia 5 de janeiro . No entanto, já dá para se ter ideio do que vem por aí. Na última segunda-feira (09), entre os indicados da cerimonia de 2025, três cantoras muito conhecidas pelo público garantiram seus nomes na lista da premiação.

Ariana Grande como Glinda na adaptação cinematográfica de Wicked conquistou a indicação em Melhor Atriz em Filme de Comédia ou Musical, mesma categoria em que Selena Gomez aparece pelo filme Emilia Pérez . Além dessa categoria, a artista foi reconhecida em Melhor Atriz em Série de Comédia por Only Murders In The Building . A canção Beautiful That Way, da cinebiografia de Pamela Anderson, garantiu uma indicação à Miley Cyrus na categoria Melhor Música Original.

Abaixo, veja uma lista das cantoras que já foram indicadas ao Globo de Ouro.

Taylor Swift

Mayra Dugaich Taylor Swift

Taylor Swift já conquistou 4 indicações ao Globo de Ouro. Nos anos de 2013, 2014, 2020 e 2023, a compositora apareceu, respectivamente, na categoria Melhor Canção Original,pelas músicas Safe & Sound ( Jogos Vorazes ), Sweeter Than Fiction (One Chance), Beautiful Ghosts ( Cats ) e Carolina ( Where The Crawdads Sing ).

Dua Lipa

Reprodução: Youtube Dua Lipa



Para a trilha sonora de Barbie , em 2024, Dua Lipa garantiu uma indicação à Melhor Canção Original com o hit Dance The Night.

Billie Elish

Reprodução: Youtube Billie Eilish



Com 100% de aproveitamento, Billie Eilish ganhou as duas vezes em que foi indicada à premiação. Primeiro em 2022 com No Time to Die , faixa dedicada ao filme 007: Sem Tempo Para Morrer , e dois anos depois com What Was I Made For , música de Barbie , longa-metragem dirigido por Greta Gerwig .

Beyoncé

Reproducão: Youtube Beyoncé

A performer apareceu 5 vezes no Globo de Ouro: em 2007, ela garantiu o nome na lista na categoria de Melhor Atriz por Dreamgirls e em Melhor Canção Original pela canção Listen. Nos anos de 2009, 2020 e 2022, a artista retornou à categoria de músicas originais para longas-metragens com as faixas Once In a Lifetime ( Cadillac Records ), Spirit ( O Rei Leão ) e Be Alive ( King Richard ).