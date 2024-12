Reprodução/Instagram Gracyanne Barbosa antes e depois

Rayane Figliuzzi , influenciadora de 26 anos, deixou os rumores sobre um possível relacionamento com Belo , de 49, ganharem força após compartilhar um vídeo do último dia do cruzeiro em que o cantor se apresentou. Nos comentários da postagem, fãs levantaram comparações entre ela e Gracyanne Barbosa , ex-mulher do pagodeiro, e alimentaram a especulação sobre o suposto romance.

Um dos comentários dizia: "Belo se deu bem, pegou de novo a Gracyanne, 20 anos mais nova", ao qual Rayane reagiu com uma curtida. A influenciadora também respondeu a outras mensagens, incluindo uma que sugeria um noivado: "Belo, que perfeita! Já coloca um anel no dedo dela, maravilhosa", acompanhada de um emoji de "olhos atentos".





Belo, que não assume um novo relacionamento desde o término do casamento de 16 anos com Gracyanne Barbosa, voltou ao centro das atenções com o lançamento da série Belo: Perto Demais da Luz, no Globoplay. No documentário, Gracyanne surpreendeu ao declarar que o cantor seria um "mentiroso compulsivo".