Reprodução Rodrigo Faro desmonta camarim na Record e desabafa: "Clima de despedida"

Rodrigo Faro chamou atenção nesta sexta-feira (13) ao compartilhar um registro em que aparece desmontando o camarim dele na Record. O apresentador de "Hora do Faro" está deixando a emissora após ele e a empresa concordarem em não renovar o contrato.

Através do Instagram, Rodrigo Faro aparece removendo da parede fotografias de momentos que marcaram a trajetória do programa. Nas imagens, o apresentador está caracterizado de diversos famosos, como Katy Perry, Paula Fernandes e Michael Jackson. As transformações faziam parte do quadro "Dança Gatinho".

"Já em clima de despedida por aqui! Guardando as lembranças do meu camarim de uma linda história de 17 anos que escrevemos aqui! ❤️ E que venham novas histórias…", dedicou na publicação.

Nos comentários, internautas aproveitaram o momento para exaltar o trabalho do apresentador. "Muita história linda, Deus te abençoe", escreveu um seguidor. "Sentiremos saudades... você é super talentoso! Um profissional excelente", elogiou outra. "Boa sorte e sucesso nos próximos passos!!!", desejou um terceiro.

Por que Rodrigo Faro está deixando a Record?

O apresentador Rodrigo Faro anunciou sua saída da Record nesta quinta-feira (5), após 16 anos de trabalho na emissora. O comunicado foi feito nas redes sociais, indicando que a decisão foi tomada em comum acordo. Mesmo assim, internautas ficaram curiosos sobre os motivos que levaram ao rompimento.

De acordo com o colunista Flávio Ricco, do Portal Léo Dias, a Record e o apresentador do programa "Hora do Faro" já vinham enfrentando problemas relacionados à atração dominical. A audiência foi o principal desafio nos últimos anos.



O programa de Rodrigo Faro sofria derrotas consecutivas para o concorrente SBT. Um episódio marcante dessa fase ocorreu em 2019, quando o apresentador prestou homenagens após a morte de Gugu Liberato e, sem perceber que estava ao vivo, questionou se a audiência estava alta.

Ainda assim, Flávio Ricco destaca que o desgaste entre a emissora de Edir Macedo e Rodrigo Faro foi natural. Antes de tomar a decisão de encerrar a parceria, a Record chegou a considerar a possibilidade de propor um contrato de curta duração, nos moldes do oferecido a Adriane Galisteu.