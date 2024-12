Reprodução/Instagram Tati Minerato exibe corpão em dia de treino





Tati Minerato , de 36 anos, compartilhou momentos de sua rotina nesta quinta-feira (12), com foco nos preparativos para o Carnaval 2025 . Entre um treino dedicado na academia e um bronzeamento artificial com biquíni de fita, a musa fez questão de destacar o físico definido, já pensando na maratona carnavalesca que enfrentará no próximo ano.

Rainha de bateria da Estácio de Sá e musa da Mocidade Independente de Padre Miguel , Tati vive uma agenda intensa. Recentemente, ela participou de um ensaio de rua com a Mocidade, na zona oeste do Rio de Janeiro, e, logo depois, brilhou em uma apresentação na Cidade do Samba. Apesar da correria, não faltaram elogios do público e reconhecimento nas redes sociais.

“Eu moro em São Paulo, então, quando estou no Rio, aproveito para resolver tudo. De ontem para hoje, dormi só três horas. O Carnaval já começou para mim. Em março, volto a dormir oito horas por dia”, brincou a modelo, destacando a energia e o comprometimento com os desfiles que se aproximam.