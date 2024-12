Reprodução: Instagram Rodriguinho: Pitel e Fernanda

Rodriguinho deu sua opinião a respeito do término da amizade entre Fernanda Bande e Giovanna Pitel , aliadas do cantor no BBB 24 . Em conversa com o jornalista Lucas Pasin, do UOL, o músico detalhou o rompimento e falou de seu relacionamento com ambas.



"Eu não sei nada. As duas ainda são minhas amigas", explicou ele. "Eu pensei que fosse ser uma coisa mais colada aqui fora. Mas, não. Foi cada uma para o seu lado", acrescentou ele. Vale lembrar que a dupla chegou a ter um programa no Multishow, o Na Cama Com Pitanda , em virtude da boa relação que construíram no reality.

O performer, então, disse que possui mais contato com uma das amigas: "Eu falo bastante com a Pitel. Com a Fernanda eu não falo muito não", admitiu. Segundo ele, nem mesmo a assistente social entendeu o que aconteceu.

"A Pitel também não entendeu muito bem, não soube me explicar". Além disso, do outro lado, a confeiteira de bolos também não justificou o afastamento: "Fernanda também não soube me explicar", contou Rodriguinho.

Ele finalizou o papo com o desejo de ver a retomada da amizade das duas: "Parece que é uma coisa que só precisa elas conversarem para voltar. Mas eu não sei como está. Tomara [que voltem com a relação], porque era muito legal [ver] as duas juntas".