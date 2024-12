Reprodução/Instagram Tiago Ramos, ex da mãe de Neymar





Tiago Ramos , ex-namorado da mãe de Neymar , voltou a produzir conteúdo adulto e surpreendeu os seguidores com um pedido curioso. Aos 32 anos, o modelo e ex-participante de A Fazenda anunciou que está buscando parceiras mais velhas para novas produções.

Em sua conta no 'X', Tiago revelou o retorno às plataformas de conteúdo exclusivo e levantou a possibilidade de parcerias com mulheres mais experientes. “Tem alguma coroa no Privacy que vocês querem que eu tente gravar?”, questionou ele na publicação, interagindo diretamente com os fãs.

A decisão vem poucas semanas após um momento delicado em sua vida pessoal. No final de novembro, Tiago compartilhou nas redes sociais que enfrentava uma crise emocional e chegou a expressar pensamentos sobre tirar a própria vida. “Eu sei que quem quer fazer isso não posta, mas estou falando porque não consigo mais tentar provar nada. Por favor, de coração, orem por mim”, desabafou na ocasião.

Agora, ao retomar suas atividades no Privacy, o modelo busca manter o foco em novos projetos, incluindo as produções direcionadas ao público adulto.