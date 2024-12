Reprodução/Divulgação Ano Novo em Copacabana

O Rio de Janeiro se prepara para uma virada de ano inesquecível em 2025. Com 13 palcos espalhados pela cidade, a festa promete atrair todos os públicos com atrações musicais e shows pirotécnicos em diversos bairros. Destaque para a orla de Copacabana, que contará com três palcos, incluindo um dedicado exclusivamente à música gospel, algo inédito.

Em Copacabana, o Palco Rio receberá artistas renomados como Caetano Veloso, Maria Bethânia, Ivete Sangalo e Anitta, que comandará a celebração logo após a queima de fogos. No Palco Leme, a música gospel terá destaque, com apresentações de Thalles Roberto e Midian Lima.

A tradicional queima de fogos de Copacabana contará com 10 balsas, mas não será o único espetáculo da noite. Locais como a Praia do Flamengo, Penha e diversas praias da Zona Oeste também terão shows pirotécnicos, organizados pela prefeitura e parceiros privados. Niterói também terá sua festa na Praia de Icaraí, com shows de João Gabriel, Detonautas e Capital Inicial.

Palco Rio

19h – DJ

20h – Caetano e Maria Bethânia

22h – Ivete Sangalo

00h12 – Anitta

2h – Xand Avião

3h30 – Unidos do Viradouro



Palco Samba

19h – DJ

20h – (ainda a confirmar)

22h – Roda de Samba do Pretinho da Serrinha e convidados

00h12 – Marcelo D2 e um Punhado de Bambas

2h – (ainda a confirmar)

3h30 – Imperatriz Leopoldinense



Palco Leme

DJ Marcelo Araujo

Midian Lima

Thalles Roberto

e mais atrações a confirmar

Palco Parque Madureira

Dudu Nobre

Palco Parque Realengo

Pique Novo