WME Awards 2024: Luísa Sonza, Larissa Luz e Karol Conká juntas no comando do palco





Luísa Sonza, Larissa Luz e Karol Conká serão as apresentadoras do WME Awards by Billboard 2024 , a única premiação brasileira dedicada exclusivamente à música feminina. Em sua oitava edição, o evento se consolida como um marco de representatividade e celebração no cenário musical.

Marcado para o dia 17 de dezembro no Teatro Renault, e m São Paulo, o WME Awards 2024 homenageará Lia de Itamaracá , ícone da cultura popular brasileira, e Nara Leão, uma das grandes referências da Bossa Nova.

A cantora Ana Castela também será reconhecida como Artista do Ano pela Billboard Brasil, com apoio da Billboard US, após liderar o chart Artistas 25 por impressionantes 31 semanas consecutivas em 2024.

As anfitriãs da noite são destaques no cenário musical: Larissa Luz , com sua sonoridade que une o pop à música de raiz afro-brasileira; Luísa Sonza, que recentemente brilhou ao apresentar o Grammy Latino; e Karol Conká, artista multifacetada que usa sua arte como ferramenta de ativismo e transformação social.

Os ingressos para a premiação estão disponíveis no site oficial: WME Awards 2024.