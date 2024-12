Divulgação Exposição Castelo Rá-Tim-Bum realiza sessão de autógrafos com os cientistas Tíbio e Perônio





Preparem-se para reviver a magia dos cientistas malucos: Tíbio e Perônio. Tudo porque na próxima terça-feira (10), às 19h, acontecerá a sessão de autógrafos do Livro Alô?! Alô?! Planeta Terra Chamando - Histórias e curiosidades dos programas da TV Cultura mais amados do Brasil, com a presença dos irmãos gêmeos conhecidos por suas experiências mirabolantes e pela busca por desvendar os mistérios da ciência.

Durante o Programa Castelo Rá-Tim-Bum, os irmãos moravam em um laboratório com o seu bicho de estimação, o "tatatossauro", um monstro do qual nunca se pode ver nada. Tíbio e Perônio foram interpretados pelos atores Flávio de Souza e Henrique Stroeter. Tíbio era o mais responsável dos dois. Já Perônio era o mais desligado e infantil, com uma obsessão em fazer a "Experiência sobre o Voo das borboletas”.

A sessão de autógrafos acontece durante a Exposição Castelo Rá-Tim-Bum 30 anos, no Solar Fábio Prado, localizado na avenida Brigadeiro Faria Lima, 2705 - Jardim Paulistano - São Paulo.Os ingressos para participar da ação estão à venda no site: www.expocasteloratimbum.com.br.

A realização da mostra é da TV Cultura/Fundação Padre Anchieta, em parceria com a Boldly Go Entretenimento e o Atelier Casa do Trem Cenografia.



SERVIÇO

Sessão de Autógrafos com os cientistas malucos Tíbio e Perônio do Livro: Alô?! Alô?! Planeta Terra Chamando - Histórias e curiosidades dos programas da TV Cultura - Fernando Vitolo & Flavio de Sousa

Data: 10 de dezembro

Horário: a partir das 19h

Ingressos a venda no site: www.expocasteloratimbum.com.br

Local: Solar Fábio Prado – Av. Brigadeiro Faria Lima, 2705 – Jardim Paulistano - São Paulo