Reprodução/Instagram Selton Mello, Fernanda Torres e Walter Salles





Selton Mello não conteve a alegria com a indicação do filme "Ainda Estou Aqui" e de sua colega de elenco Fernanda Torres ao Globo de Ouro 2025. O ator se manifestou em suas redes sociais nesta segunda-feira (09) ao escrever uma mensagem carinhosa sobre as indicações.

"Partiu globo de ouro✨ Nanda, minha amiga, nosso orgulho, amo-te infinito. Walter, elegância, sensibilidade & precisão família Paiva, seguimos honrando Rubens & Eunice✨ representar nosso país, com esse filme, é um orgulho o cinema é o espelho de uma nação é bonito & necessário se ver, se reconhecer é preciso dar um jeito, meu amigo✨", dizia a legenda.

Fernanda Torres e Ainda Estou Aqui , foram indicados ao Globo de Ouro 2025 . A atriz disputa Melhor Atriz em FIlme de Drama e o longa aparece na categoria Melhor Filme de Língua Estrangeira.

O Globo de Ouro acontece no dia 5 de janeiro de 2025, a partir das 20h. A 82ª edição terá Nikki Glaser no comando da premiação, que acontecerá em Beverly Hills, California, nos Estados Unidos.