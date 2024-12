Instagram/@melissamelmaia Mel Maia movimentou as redes sociais





Mel Maia movimentou as redes sociais nesta quinta-feira (5) ao mostrar os resultados de sua dedicação aos exercícios físicos.

Em uma selfie no espelho, a atriz de 20 anos exibiu a barriga definida e os braços fortes, chamando a atenção dos seguidores.

Além disso, Mel passou por uma transformação no visual, assumindo seus cachos em um corte bem curtinho para dar vida à personagem Lola no filme Medley, inspirado no livro Medley ou os Dias em que Aprendi a Voar, de Keka Reis.

“Estou no processo de construção da Lola e já estou super entusiasmada. A personalidade dela é forte, a forma como ela se veste é engraçada e confortável, e o cabelo é curtinho”, contou Mel.

Após passar pelo big chop, técnica comum na transição capilar, Mel exibiu seus fios naturais em um registro caracterizada para a produção, evidenciando o processo de transformação para o papel.