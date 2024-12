Reprodução Luana Piovani comentou a conversão do ex-jogador nas redes sociais

A atriz Luana Piovani utilizou as redes sociais nesta quinta-feira (5) para comentar a conversão religiosa do ex-jogador de futebol Daniel Alves. Sem papas na língua, a artista detonou o fato do ex-atleta, que foi condenado por violência sexual pela Justiça espanhola, estar se preparando para mudar de carreira e se tornar pastor.



No desabafo compartilhado nos Stories do Instagram, a loira afirma que essa situação é um reflexo dos "ciclos de violência e abusos".

"Daniel Alves, ex-jogador de futebol condenado a 4 anos por violência sexual na Espanha, pretende se tornar pastor. Qual será o próximo passo? Uma candidatura a deputado, seguida de um assento na chamada ‘bancada evangélica’ do Congresso? (que de evangélica só carrega o nome?)”.

A ex-esposa de Pedro Scooby continua a reflexão sobre a conversão do atleta: "E assim, vamos os ciclos de violência e abusos sendo perpetuados e legitimados diante dos nossos olhos”.

Recentemente, Daniel Alves surgiu nas redes sociais em uma publicação cantando um louvor. O vídeo teve os comentários limitados, impedindo que os seguidores pudessem discorrer sobre a situação. Entretanto, a web criticou o ex-jogador nas redes sociais. Ao que tudo indica, Daniel tem dedicado seu tempo longe da prisão com os estudos bíblicos.