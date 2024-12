Instagram/@ludmilla Ivete Sangalo envia flores para Ludmilla após esquecer de agradecê-la em premiação





Ivete Sangalo enviou, nesta quinta-feira (5), o troféu do Prêmio Multishow 2024 para Ludmilla , acompanhado de um buquê de orquídeas , após não tê-la incluído nos agradecimentos ao receber o troféu de Axé/Pagodão do Ano por "Macetando", sua parceria com Ludmilla , na terça-feira (3).

Logo após o evento, Ivete se explicou em vídeo nas redes sociais: "Não agradeci a Ludmilla. Ludmilla, eu te amo. Meu Deus, fiquei nervosa e não agradeci a Lud. Obrigada por essa parceria linda" , disse ela, com o troféu na mão.

Ao receber o buquê, Ludmilla compartilhou seu carinho em resposta: "Você não existe! Obrigada pelo carinho, Mainha. Macetamos firme nessa. Te amo", agradeceu a funkeira.

"Macetando" foi o grande vencedor da categoria Axé/Pagodão , superando outros sucessos como "Nego Doce" , de O Kannalha; "Perna Bamba", do Parangolé com Léo Santana; "Seus Recados" , parceria de Ivete Sangalo e Liniker; "Tá Gostosin", de ÀTTØØXXÁ e É O Tchan; e "Tranca Rua", colaboração de ÀTTØØXXÁ com Baco Exu do Blues.