Reprodução Liam Payne

Documentos obtidos pelo TMZ revelam que o cantor Liam Payne, ex-integrante do One Direction, consumiu drogas e álcool poucas horas antes de sua morte, ocorrida em 16 de outubro, após cair da sacada de um hotel em Buenos Aires. O artista também teria contratado garotas de programa e se envolvido em um episódio de agressividade pouco antes do acidente.

Entre a noite de 15 de outubro e a manhã seguinte, Liam trocou mensagens com um amigo identificado como Roger Nores, solicitando drogas e bebidas alcoólicas.

Às 22h, pediu quatro garrafas de uísque e, às 6h36, solicitou outras cinco. Pouco depois, enviou uma mensagem questionando: "Você consegue 6 gramas?", referindo-se à cocaína, conforme apontam os documentos. Em outra mensagem, chegou a mencionar o desejo por companhia sexual: "Cara, acho que eu vou f*der com uma prostituta".

Por volta das 11h30 do dia 16, duas garotas de programa chegaram ao quarto de Liam Payne. Elas confirmaram à polícia que mantiveram relações sexuais com o cantor e presenciaram ele pedindo por cocaína. Além disso, as profissionais afirmaram que ele se recusou a pagá-las, ficando agressivo e quebrando a televisão do quarto com três socos.

Mais tarde, Liam teria causado confusão no lobby do hotel, agindo de forma agitada e agressiva. Testemunhas afirmaram que ele foi carregado de volta ao quarto por três homens.

De volta ao cômodo, o cantor teria se sentido encurralado e tentado escapar pela varanda. Segundo o relatório, foi nesse momento que ele perdeu o equilíbrio e caiu do terceiro andar.

Morte de Liam Payne

Ex-membro do grupo britânico One Direction, Liam Payne morreu na quarta-feira (16) no hotel Casa Sur, localizado em Buenos Aires, Argentina. O cantor de 31 anos caiu do terceiro andar e não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a imprensa argentina, as autoridades foram ao local após um telefonema do hotel relatando um homem que estaria agressivo e sob influência de drogas ou álcool.

Alberto Crescentini, chefe da SAME, serviço de atendimento de saúde emergencial da Argentina, declarou que o cantor sofreu uma queda de aproximadamente 14 metros, que causou "ferimentos muito graves incompatíveis com a vida".

Liam Payne deixa um filho de 7 anos, fruto do antigo relacionamento com a cantora britânica Cheryl Cole.