Reprodução/Instagram A atriz compartilha como se deu a cirurgia e detalha sobre preconceitos contra a comunidade trans





A atriz da novela "Renascer", Gabriela Loran, expôs os detalhes sobre a cirurgia de redesignação sexual que realizou, pelas redes sociais.

Em entrevista ao programa Splash Show, Gabriela disse que quis compartilhar o processo como forma da sociedade entender sobre o tema. "É importante sanar as dúvidas [das pessoas sobre a questão trans], e é por isso que crio conteúdo para a internet. Por mais que esse processo da cirurgia seja algo muito pessoal, achei importante compartilhar, para levar informação e mostrar ao público que [a questão trans] não é um bicho de sete cabeças", revela a atriz da Globo.

A atriz compartilhou que teve que passar por comentários preconceituosos e indesejados sobre a condição e viu o desabafo como forma de combater a ignorância. "Quando postei sobre meu processo de redesignação, algumas pessoas comentaram: 'Nem sabia [que era trans], achei que fosse mulher de verdade'. Mas muitas pessoas comentam isso porque não sabem se referir e apenas 'soltam'. Se eu encarar todos esses comentários como ataques, vou viver me estressando."

Gabriela contou que não vê problema em responder perguntas sobre o público trans. "Gosto que as pessoas perguntem [diretamente] para mim. Minha missão é informar e contrapor todo ódio com conhecimento. Não se trata de uma guerra entre pessoas cis e pessoas trans. Não estou contra ninguém, [mas] quero levar informação a essas pessoas [que não entendem do assunto].", relatou.