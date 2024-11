Saiba quem é o homem visto de mãos dadas com Maiara

Tiago Ghidotti Maiara e Maraisa estouram champagne antes de embarcar em cruzeiro





Novo romance à vista! A cantora Maiara , da dupla Maiara & Maraisa , foi flagrada na tarde desta sexta-feira (29) de mãos dadas com um novo affair durante o cruzeiro sertanejo das irmãs, deixando os fãs curiosos para descobrir quem é o sortudo.

De acordo com o portal LeoDias , trata-se de Mohamed Nassar , lojista e morador de Foz do Iguaçu (PR). De origem libanesa, ele é proprietário da Monaco Shop, uma loja especializada em produtos de tecnologia e beleza premium localizada no Shopping Del Este , em Ciudad del Este, na fronteira entre o Paraguai e o Brasil.

O romance teria começado após um show da dupla na cidade paranaense, quando Mohamed entregou flores à cantora no palco.

Embora discreto nas redes sociais, Mohamed mantém um perfil no Instagram com conta privada e poucos seguidores, onde promove sua loja. No Facebook , ele compartilha fotos de viagens internacionais, como em Paris , além de declarações para sua mãe, figura ativa na comunidade árabe do sudoeste do Paraná .

O empresário é formado pela faculdade Uniamérica , torce para o São Paulo e é fã de paintball . Seu gosto musical inclui sertanejo – com registros de shows de Jorge & Mateus – e música eletrônica.