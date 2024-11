Divulgação My Chemical Romance





Morreu aos 44 anos, Bob Bryar , baterista do My Chemical Romance , conforme relatado pela mídia dos Estados Unidos.

De acordo com as autoridades, Bryar foi encontrado morto em sua residência no Tennessee nesta terça-feira (26), mas a causa da sua morte ainda não foi divulgada.

A última vez que o músico foi visto com vida foi no dia 4 de novembro , data de sua última postagem nas redes sociais.

Bryar fez parte do My Chemical Romance entre 2004 e 2010, período em que se tornou o último baterista oficial da banda. Durante sua passagem, o grupo conquistou enorme popularidade com sucessos como Famous Last Words, Welcome to the Black Parade e Teenagers.

Ele se juntou à banda após o lançamento do segundo álbum de estúdio, Three Cheers for Sweet Revenge , substituindo Matt Pelissier.