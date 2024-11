Humberto Maruchel Quais são os shows internacionais de 2025 no Brasil? Confira agenda completa

O ano de 2025 promete ser um marco para os amantes de música no Brasil, com uma série de apresentações de artistas consagrados no cenário internacional, especialmente do pop. Shows e festivais já confirmados trarão nomes de peso como Patti Smith , Shakira e Sting , além de atrações no Lollapalooza Brasil , incluindo Alanis Morissette e Foster the People . Confira abaixo nossa curadoria completa de shows internacionais que merecem a sua atenção:

Janeiro

Patti Smith

São Paulo: 29 e 30 de janeiro, no Teatro Cultura Artística (R. Nestor Pestana, 196 – Consolação)

<span class="hidden">–</span> Patti Smith / Facebook/reprodução

Fevereiro

Christina Aguilera

Rio de Janeiro: 6 de fevereiro, 18h, na Farmasi Arena (Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 – Barra da Tijuca)

São Paulo: 8 de fevereiro, às 12h, no CarnaUOL – Allianz Parque (Av. Francisco Matarazzo, 1705 – Água Branca)

<span class="hidden">–</span> Christina Aguilera / Facebook/reprodução

Shakira

Rio de Janeiro: 11 de fevereiro, 21h, no Estádio Nilton Santos (R. José dos Reis, 425 – Engenho de Dentro)

São Paulo: 13 de fevereiro, 21h, no Estádio do MorumBis (Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1 – Morumbi)

Sting

Rio de Janeiro : 14 de fevereiro, na Farmasi Arena (Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 – Barra da Tijuca)

São Paulo : 16 de fevereiro, no Parque Ibirapuera (Av. Pedro Álvares Cabral – Vila Mariana)

Curitiba: 18 de fevereiro, na Pedreira Paulo Leminski (R. João Gava, 970 – Abranches)

<span class="hidden">–</span> Sting / Facebook/reprodução

Março

Olivia Rodrigo

Curitiba : 26 de março, no Estádio Couto Pereira (R. Ubaldino do Amaral, 63 – Alto da Glória

Olivia Rodrigo, Empire of the Sun, Alanis Morissette, Benson Boone, Foster the People, Justin Timberlake Facebook/reprodução

LOLLAPALLOZA BRASIL

28, 29 e 30/3

Autódromo de Interlagos – Av. Sen. Teotônio Vilela, 26

28 de março

Olivia Rodrigo

Empire of the Sun



29 de março

Alanis Morissette

Benson Boone



30 de março

Foster the People

Justin Timberlake



Maio

C6 FEST

Auditório do Ibirapuera – Av. Pedro Álvares Cabral – Vila Mariana | São Paulo-SP

C6 Fest: Kassa Overall, Gossip, Nile Rodgers & Chic, Air Instagram/reprodução

23 de maio

Kassa Overall



24 de maio

Gossip

25 de maio

Nile Rodgers & Chic

Air “Moon Safari”

POPLOAD FESTIVAL

Parque Ibirapuera – Av. Pedro Álvares Cabral – Vila Mariana | São Paulo-SP

31 de maio

Norah Jones

<span class="hidden">–</span> Norah Jones/Facebook/reprodução

Julho

James Blunt

São Paulo: 8 de julho, no Terra SP (Av. Salim Antônio Curiati, 160 – Campo Grande)

<span class="hidden">–</span> James Blunt/Facebook/reprodução

Agosto

Kylie Minogue

São Paulo: 15 de agosto, no Ginásio do Ibirapuera ( Av. Pedro Álvares Cabral – Vila Mariana)

<span class="hidden">–</span> Kylie Minogue / Instagram/reprodução

Setembro

THE TOWN

Cidade da Música – Autódromo de Interlagos (Av. Sen. Teotônio Vilela, 26)



14 de setembro

Katy Perry

<span class="hidden">–</span> Katy Perry/Facebook/reprodução

Novembro

Oasis

São Paulo: 22 e 23 de novembro, no Estádio do MorumBis (Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1 – Morumbi)

<span class="hidden">–</span> Oasis / Instagram/reprodução

