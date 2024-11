Instagram/@officialmelb Ex-Spice Girl esquenta a web ao postar foto nua na web









Uma das ex-integrantes das Spice Girls causou alvoroço nas redes sociais ao postar uma foto nua, acompanhada de uma reflexão sobre autocuidado. Na legenda, Melanie Brown compartilhou detalhes de sua rotina de bem-estar e encorajou os seguidores a priorizarem momentos para si mesmos.

"Ok, pessoal, vou deixar vocês verem o meu 'tempo para mim', coisas de autocuidado que faço porque são tão importantes para mim", escreveu ela, antes de detalhar cada passo de sua prática: absorção de infravermelho, alongamento na sauna, meditação, banho de gelo e caminhada na chuva.





A ex-Spice Girl destacou a importância de se desconectar da rotina e cuidar do próprio corpo e mente : "Eu amo, amo, amo fazer o meu autocuidado. Preciso sempre lembrar do quanto isso faz minha alma se sentir incrível para não me perder na vida diária e no trabalho."

Ao final, ela incentivou seus seguidores a compartilharem suas rotinas de autocuidado e se colocou à disposição para mostrar opções simples e acessíveis: "Qualquer pessoa pode fazer, basta reservar um tempo para si mesmo."

A postagem rapidamente viralizou, recebendo elogios e comentários de fãs.