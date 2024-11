Reprodução/Instagram Isis Valverde e Thaila Ayala

Thaila Ayala é um exemplo de multifacetada: atriz talentosa, empresária, mãe e, acima de tudo, uma mulher real que não teme compartilhar suas vulnerabilidades e aprendizados. Em uma conversa exclusiva com o IG, Thaila abordou temas como maternidade, autocuidado, desafios da vaidade no dia a dia e seus segredos de beleza. Além disso, revelou detalhes emocionantes de sua amizade com Isis Valverde e os preparativos para um momento especial.

Recentemente, você comentou sobre culpa x maternidade em suas redes sociais. Como lida com essas questões?

A maternidade tem sido uma jornada incrível, mas não sem desafios. A culpa aparece de várias formas, como aquele sentimento de “será que estou fazendo o suficiente?”. Tento sempre lembrar que ser mãe é uma jornada de aprendizado, sem manuais e perfeição. Dou meu melhor e aprendo a aceitar que errar faz parte do processo. Autocuidado e conversas com outras mães também me ajudam a manter essa perspectiva.

O que aprendeu durante a maternidade e que gostaria de ter sabido antes?

Aprendi que o amor cresce de uma maneira que não imaginei, mas a cobrança também. Hoje sei que é sobre uma entrega intensa, que vai além do físico. Teria gostado de saber que tudo bem não saber tudo, que pedir ajuda é força, e que o autocuidado é tão importante quanto o cuidado com o bebê.

Atualmente você é o rosto de uma linha capilar da Eudora. Após a gestação é comum lidar com a queda de cabelo. Isso aconteceu com você? Como foi ou está sendo este momento?

Sim, a queda de cabelo após a gestação foi uma realidade pra mim, e foi desafiador. Hoje tenho os produtos da Siàge Dermo Hair de Eudora para me ajudar. A linha combina tecnologia dermatológica com a expertise de Eudora em cuidados capilares, trazendo Scalp Rebalance para caspa, descamação e sensibilidade e Resistência Antiqueda para queda e fortalecimento dos fios. Ter uma rotina capilar dedicada ajuda muito, e recomendo às mães que estejam passando por isso cuidarem com produtos de qualidade e serem pacientes.

Qual a sua relação com a vaidade? Você se considera uma pessoa vaidosa?

Eu diria que tenho uma relação saudável com a vaidade. Gosto de me cuidar, mas busco equilíbrio. A vaidade é importante para manter a autoestima, mas sempre respeitando os meus próprios limites e o que é real para mim. O autocuidado, pra mim, está mais em me sentir bem e confortável na minha própria pele, seja com maquiagem ou de cara lavada.

Quais produtos não saem da sua necessaire? Por quê?

Eu sempre carrego alguns queridinhos comigo: um bom hidratante, protetor solar, um batom nude versátil, máscara de cílios para dar aquele destaque no olhar e o Sérum Uniformizador de Eudora Neo Dermo, que é um aliado incrível para uniformizar o tom da pele e tratar manchas, inclusive as que ainda não surgiram. Esse combo é perfeito para manter a pele bonita e revitalizada, garantindo um visual saudável e bem-cuidado mesmo nos dias mais corridos.

A Isis Valverde revelou que será uma das madrinhas de seu casamento. Como tem sido isso para você? Ela te faz algum pedido especial para este dia? O que pode nos dar de spoiler?

Ser madrinha da Isis é muito especial! Ela é uma amiga que eu amo de longa data. Temos muitas histórias juntas e ter mais essa vai ser demais. E sim estou na missão dos vestidos de noiva, o q está sendo uma delícia pq eu AMO. Spoiler? Acho que posso adiantar que o dia será cheio de amor e cumplicidade!

