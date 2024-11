Reprodução:Instagram Stray Kids

O grupo Stray Kids virá ao Brasil em abril de 2025. A venda geral dos ingressos para ver a apresentação da banda sul-coreana começa nesta quarta-feira (27). Os shows irão acontecer em São Paulo e no Rio de Janeiro .

A pré-venda ocorreu nos dias 25 e 26 de novembro. A partir das 10h, no site da Ticketmaster , os ingressos estão liberados ao público geral. Além disso, às 11 horas, a bilheteria presencial também será uma opção de compra.

Valor dos ingressos

Para o show de São Paulo que ocorrerá no Morumbis, os ingressos da Pista Premium saem no valor de R$ 920 (inteira) e R$ 460 (meia), a Pista custará R$ 590 (inteira) e R$ 295 (meia), a Cadeira Inferior irá valer R$ 720 (inteira) e R$ 360 (meia), a Caderia Superior irá custar R$ 750 (inteira) e R$ 375 (meia), a Arquibancada sairá por R$ 460 (inteira) e R$ 230 (meia). A opção mais cara é o pacote Soundcheck VIP Package, que valerá R$ 2581 (inteira) e R$ 2121 (meia).

No Rio de Janeiro, o local da apresentação será no Estádio Nilton Santos. Ingressos: Pista Premium - R$ 920 (inteira) 460 (meia), Pista - R$ 590 (inteira) e R$ 295 (meia), Cadeira Sul - R$ 590 (inteira) e R$ 295 (meia), Cadeira Inferior Leste - R$ 750 (inteira) e R$ 375 (meia), Cadeira Inferior Oeste - R$ 750 (inteira) e R$ 375 (meia), Cadeira Superior Leste - R$ 440 (inteira) e R$ 220 (meia), Cadeira Superior Oeste A e B - R$ 440 (inteira) e R$ 220 (meia). O pacote mais caro também é o Souondcheck VIP Package, que sairá por R$ 2581 (inteira) e R$ 2121 (meia).

Na capital carioca, o show acontecerá no dia 1º de abril. Já em solo paulistano, o grupo irá performar no dia 5 do mesmo mês.