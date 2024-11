Reprodução O apresentador interpretará Carlos Lacerda, contracenando com Mel Lisboa e Maria Manoella

O apresentador e jornalista Pedro Bial se arriscará como ator no novo filme do diretor André Sturm. O ex-apresentador do BBB já rodou suas cenas em Iguape, no interior de São Paulo, para o filme "A Conspiração Condor" . Na trama, Bial encarnará o jornalista Carlos Lacerda (1914-1977), contracenando com Mel Lisboa e Maria Manoella no longa que se passa durante a ditadura militar.



Em entrevista à jornalista Mônica Bergamo, o jornalista afirma que fez uma "participação afetiva" no filme e agradeceu pela generosidade adas colegas de cena e do diretor durante o trabalho.

"Pela primeira vez, fiz uma sequência de fôlego, importante no filme, com diálogos e emoção de verdade", explica. Ele ainda revela que a experiência foi ótima.

Bial ainda completa sobre a importância de Carlos Lacerda para a história do país: "Lacerda é uma figura extraordinária da história política do Brasil".