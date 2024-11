Reprodução: Instagram Viih Tube é mãe de Ravi e Lua

O filho da influenciadora digital Viih Tube e do ex-BBB Elizer, Ravi, está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Por meio da assessoria, o casal informa que não vai se pronunciar no momento.



A informação foi dada pela jornalista Fabia Oliveira. A assessoria informa: "O Ravi está internado, mas a Viih Tube e o Eliezer não irão se pronunciar, pois estão totalmente focados na recuperação do bebê."

O texto continua: "Eles viveram uma sequência de eventos delicados. Neste momento, pedem apenas orações e boas vibrações, para a rápida recuperação do filho".

O pequeno nasceu há duas semanas, no dia 11 de novembro, com 3,7 quilos e 49 centímetros. Eliezer veio mostrar o rosto do filho pela primeira vez no dia 13 de novembro.

A influenciadora passou por um parto de 19 horas, com uma tentativa inicial de parto normal, mas que necessitou de uma cesariana de emergência. Viih Tube precisou de uma transfusão de sangue e chegou a ficar internada na UTI por dois dias.

Ravi, por sua vez, quase teve que ser encaminhado para a Unidade de Terapia Intensiva Neonatal devido à baixa saturação de oxigênio no sangue, mas conseguiu se recuperar antes da transferência.

Eliezer, que também teve um surto de saúde, passou dias antes do nascimento do filho por um cateterismo: "Foi um grande susto, está tudo bem agora. Como eu falei, não contei por alguns motivos pessoais, o principal deles é que estava acontecendo algumas coisas e eu não queria preocupar ainda mais minha família, que mora longe de mim. E a gente estava muito ansioso, naquela expectativa do trabalho de parto", disse no Instagram.