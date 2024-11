Reprodução Maisa relata ameaças de agressão devido à vilã de "Garota do Momento"

Maisa revelou que o papel como vilã em Garota do Momento, novela das seis da Globo, tem provocado reações intensas do público, incluindo ameaças de agressão. Durante participação no Encontro desta quarta-feira (27), ela compartilhou que as críticas indicam o sucesso na construção da personagem.

“As pessoas falam que, se me verem na rua, têm vontade de me bater. Só que não vão me bater porque me conhecem desde pequena”, relatou, aos risos.

Apesar da hostilidade, Maisa considera as reações positivas. “Tem gente falando: ‘Maisa, gosto tanto de você, nunca pensei que eu fosse te odiar tanto fazendo a Bia, não consigo mais escutar sua voz’. Esse era o propósito. Ela é insuportável”, concordou.

A atriz também celebrou o retorno às novelas após sete anos e destacou a estreia na Globo como um marco na carreira. “Fazia sete anos que eu não atuava em novelas, é um retorno muito especial para mim. É um recomeço, minha primeira vez trabalhando na Globo. Não poderia ser com um projeto tão especial como esse, foi o melhor cenário possível para começar”, exaltou.

Por conta dos compromissos profissionais e das gravações da novela, a ex-SBT admitiu que tem vivido uma rotina intensa. “[Gravei] até nove da noite, 4h da manhã eu acordei. Peguei o primeiro voo, 6h, cheguei aqui em São Paulo e já me arrumei. Estou aqui. Dormi três horas e meia. Tomei um café e vim”, explicou para a apresentadora.