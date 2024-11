Reprodução Andressa Urach grava vídeo adulto com a ex-sogra em vingança contra o ex-namorado

A influenciadora Andressa Urach surpreendeu nesta segunda-feira (25) ao revelar que gravou conteúdo adulto com a ex-sogra, Beatriz Black. A parceria foi realizada como uma "vingança" contra Lucas Ferraz, ex-namorado da loira e filho de Beatriz. Recentemente, Lucas expôs problemas do antigo relacionamento com Urach e fez críticas públicas à influenciadora.

Por meio do Instagram, a ex-peoa de "A Fazenda" publicou um vídeo onde aparece idealizando formas de revidar o ex-namorado, que estaria se envolvendo com amigas dela. No final da gravação, Beatriz Black surge para anunciar ao público a colaboração polêmica.

Beatriz, que se tornou mãe de Lucas Ferraz aos 24 anos, é professora e, recentemente, tem investido na carreira na indústria de entretenimento adulto. Lucas, por sua vez, é ator pornô e conheceu Andressa Urach durante gravações. O relacionamento entre os dois durou menos de um ano, e atualmente a relação é bastante conflituosa.

Segundo Beatriz, a ideia da parceria partiu de Andressa. "Ela foi muito carinhosa ao sugerir que gravássemos juntas. No começo, fiquei receosa, mas depois percebi que era uma forma de me reinventar e mostrar minha autoestima", comentou.

O trabalho conjunto, entretanto, não foi comunicado a Lucas, e Beatriz admite estar incerta sobre sua reação. "Lucas não sabe que gravei com a Andressa, e confesso que não sei como ele reagiria. Mas essa foi uma decisão minha, e me sinto confiante para experimentar algo novo", afirmou.