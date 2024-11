Reprodução/Divulgação Programação de Ano Novo

A Prefeitura do Rio de Janeiro, por meio da RioTur, anunciou a programação do aguardado Réveillon 2025 na Praia de Copacabana. O evento contará com três palcos temáticos, 20 torres de som distribuídas pela orla e uma lista de artistas renomados que promete animar a virada do ano.

O ponto alto da festa será o Palco Rio, montado em frente ao icônico Copacabana Palace. A celebração começa às 19h com um DJ, seguido por um show de Caetano Veloso e Maria Bethânia, às 20h. Às 22h, quem assume o comando é Ivete Sangalo, com seu repertório contagiante.





Logo após a tradicional queima de fogos, prevista para 0h, será a vez de Anitta animar o público. A madrugada seguirá com apresentações de Xand Avião, às 2h, e a campeã do Carnaval carioca, Unidos do Viradouro, às 3h30, junto com DJs.

Além do Palco Rio, a festa terá outras opções para quem busca variedade musical:

Palco Samba (altura da República do Peru):

19h: DJ

20h: Atração surpresa

22h: Roda de Samba do Pretinho da Serrinha e Convidados

00h12: Marcelo D2 e Um Punhado de Bambas

2h: Atração surpresa

3h30: Imperatriz Leopoldinense e DJs

Palco Leme:

DJ Marcelo Araújo

Midian Lima

Atração surpresa

Thalles Roberto