Reprodução/Instagram Thais Fersoza e a família

Thais Fersoza , aos 40 anos, resgatou um momento especial nesta terça-feira (19), ao compartilhar com os seguidores uma foto da primeira gravidez. A atriz publicou um comparativo entre uma imagem de 2016, quando estava grávida de Melinda , a filha mais velha, e uma foto mais recente, em 2024, com os dois filhos, Melinda e Teodoro , no mesmo local.





"Um antes e depois daqueles para esse começo de semana. Gravidinha da Melinda em 2016 e com a Melinda e o Teodoro em 2024, no mesmo lugarzinho especial", escreveu Thais na legenda da publicação. Ela também detalhou que a foto original foi tirada em 12 de abril de 2016, quando estava com cinco meses de gestação de Melinda.

Atualmente com oito anos, Melinda é a filha mais velha de Thais e do cantor Michel Teló , com quem a apresentadora é casada há dez anos. Juntos, o casal também é pai de Teodoro, de sete anos. Recentemente, Thais e Michel celebraram a renovação de seus votos de casamento em uma cerimônia emocionante no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.