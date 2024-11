Instagram/@isabelle.nogueira 19/11/2024 Ex-BBB Isabelle Nogueira se prepara para brilhar na Grande Rio com aulas de samba





Isabelle Nogueira já está em clima de Carnaval! Nesta terça-feira (19), a ex-BBB compartilhou nas redes sociais um vídeo de suas aulas de samba, revelando um pouco da preparação para seu grande momento como musa da Grande Rio no desfile da Sapucaí.

Na legenda, Isabelle destacou sua dedicação: "Hoje é mais um daqueles dias de aula de samba on-line com uma professora maravilhosa que amo, a Luara. Já tive aula presencial com ela no Rio de Janeiro. Estou aprendendo muito, vivendo um verdadeiro intercâmbio cultural. Descobrindo não só o samba, que é um grande desafio para mim, mas também a tradição e a essência dessa arte. Ela dá uma aula completa", comentou.

Em 2025, a Grande Rio levará a cultura do Pará para a Marquês de Sapucaí com o enredo Pororocas Parawaras: as águas dos meus encantos nas contas dos curimbós, prometendo um espetáculo que unirá tradição e emoção.

