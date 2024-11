New York Post/Reprodução A mansão de Cara Delevigne foi devastada após incêndio





Após enfrentar um enorme incêndio que destruiu sua propriedade há seis meses, a supermodelo Cara Delevingne decidiu se desfazer de sua mansão em Los Angeles , negociando-a por US$ 4,6 milhões (equivalente a R$ 26,6 milhões).

A mansão de Cara em Studio City, Los Angeles, conhecida por seu estilo único e excentricidades, foi vendida em 17 de setembro, em um acordo fechado fora do mercado. Segundo o The New York Post, a atriz havia adquirido a propriedade em 2019 por US$ 7 milhões (R$ 40 milhões). O imóvel, no entanto, sofreu um grande revés este ano, após um incêndio devastador destruí-lo quase completamente.

Em março de 2024 , o fogo consumiu a casa, deixando apenas destroços e reduzindo quase todos os cômodos a cinzas. O telhado desabou e o segundo andar foi destruído, conforme revelaram imagens publicadas dias antes da venda.

A causa exata do incêndio permaneceu incerta, já que os danos foram tão severos que dificultaram a investigação do Corpo de Bombeiros de Los Angeles. Os pais de Cara sugeriram que o incêndio pode ter começado por problemas elétricos em um dos cômodos dos fundos, de onde o fogo se espalhou rapidamente.

Embora hoje a mansão esteja em estado de abandono, no passado ela foi descrita como um refúgio exótico e elegante, com jardins exuberantes, piscina e privacidade garantida pelas árvores ao redor.

Em 2021, Cara abriu as portas da propriedade para um vídeo da Architectural Digest, exibindo reformas peculiares como uma piscina de bolinhas para adultos, um corredor chamado de “túnel de vagina” e papel de parede Gucci. Ela definia o espaço como uma “casa de brinquedo para adultos” , inspirada no Chapeleiro Maluco de Alice no País das Maravilhas.

Após o incêndio, Cara expressou sua tristeza em uma publicação no Instagram Stories: “ Meu coração está partido hoje. Não posso acreditar. A vida pode mudar em um piscar de olhos. Valorize o que você tem”.

Desde o desastre, a atriz estaria passando mais tempo em Nova York , onde possui uma residência adquirida de Jimmy Fallon , enquanto o novo comprador da mansão de Los Angeles enfrentará uma longa restauração antes que o imóvel seja habitável novamente.