Reprodução Lembra delas? Ana Carolina, do BBB9, reencontra vovó Naná 15 anos após o confinamento

Ex-participante do Big Brother Brasil 9, Ana Carolina Madeira surpreendeu os fãs do reality ao posar ao lado de sua fiel aliada, "vovó" Naná. O encontro, registrado nas redes sociais, celebrou os 15 anos de amizade entre as duas ex-BBBs.

Por meio do Instagram, Ana Carolina publicou um vídeo mostrando que estava na companhia de Naná. Atualmente, a influenciadora tem 40 anos, enquanto sua colega de confinamento está com 76.

No vídeo compartilhado, Naná aparece animada com a visita da amiga. "Muito feliz que a Ana está aqui. Estava com saudades da Aninha, minha netinha", declarou carinhosamente.

Após mais de uma década desde a nona edição do programa, Naná enfrentou momentos delicados de saúde. Em um encontro anterior entre as duas, ela revelou que sofreu cinco AVCs (Acidentes Vasculares Cerebrais) em 2018. O episódio resultou em algumas sequelas, como problemas de visão e dificuldades motoras.

"Foram cinco AVCs, um atrás do outro. Fiquei dez horas no chão esperando socorro. Pensei no pior, tive medo, mas nunca me faltou fé. Meu lado esquerdo do braço e da perna ficaram paralisados. Caminho com dificuldade, com uma bengala. Precisei aprender a andar com um guindaste. A fala ficou bem comprometida, estou com dificuldade de enxergar e de teclar. Os médicos dizem que, pelo jeito que eu estava e fiquei, o que aconteceu comigo foi um milagre", contou ao jornal Extra.